Под Волгоградом Toyota протаранила цементовоз, четверо погибших

Сегодня вечером на трассе в Волгоградской области водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в цементовоз, на месте аварии погибли три пассажира легковушки, а водители обеих машин были госпитализированы с тяжелыми травмами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Позднее водитель легковушки скончался от полученных травм в Новоаннинской центральной районной больнице, - сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области, передает "Интерфакс".

Водитель цементовоза находится в Михайловской центральной районной больнице, его состояние опасения у врачей не вызывает.

Как сообщили в региональном главке МВД, погибший водитель автомобиля Toyota с апреля 2020 года получил 53 протокола, большую часть из них – за превышение скорости.