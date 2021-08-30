Школьники начнут учебный год очно в Армении

Учебный год во всех школах Армении стартует в очном формате, заявила заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян в ходе круглого стола в Доме Москвы.

Она уточнила, что соответствующий документ, отменяющий введенные ранее ограничения, опубликуют в ближайшее время, пишет Sputnik Армения.

Замминистра обратила внимание на необходимость соблюдения санитарных мер, таких как ношение масок и использование санитайзеров.

Андреасян добавила, что торжественная линейка в этом году пройдет для первоклассников и на день раньше начала собственно учебного года, дети соберутся на открытом воздухе, число сопровождающих ограничат.