Аксенов: Крым разгребает мусорные завалы

В Крыму сложилась катастрофическая ситуация с уборкой улиц и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), - сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

"К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов", - цитирует Аксенова "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службы.

Глава республики также сообщил, что предыдущий директор государственного унитарного предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, Денис Попко освобожден с занимаемой должности, новым врио руководителя назначен Александр Шимко.

Напутствуя нового руководителя, Аксенов выразил надежду, что он наведет порядок в работе предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки вокруг площадок сбора ТКО.

"Зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть. Уверен, что для оборудования площадок, удобных в первую очередь для местных жителей, не требуется больших средств", - отметил глава Крыма.

Аксенов сам проинспектировал Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий, и выяснил, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и завалы сухих веток.