Послевоенная экономическая ситуация в Армении продолжает ухудшаться

После июньских парламентских выборов в Армении надеялись, что политическая ситуация стабилизируется, а экономика страны оправится от пандемии и 44-дневной войны. Но, как показывают экономические данные, в Армении происходит обратный процесс. Eurasia Review, со ссылкой на данные Национальной статистической службы, пишет, что инфляция в июле составила 8,2% в годовом исчислении. Больше всего подорожали продовольственные товары.

В июле цены на продукты питания впервые в этом году достигли двузначного значения - 13,9%, что на 4,9% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Цены почти на все товары повседневного спроса выросли. Рис подорожал примерно на 13,4%, хлеб - примерно на 8,6%, свинина - примерно на 32,2%, а мясо птицы - примерно на 24,3%. Наибольший рост был зафиксирован у цен на куриное яйцо - более 51%. Цены на такие важные продукты питания, как картофель и масло, выросли примерно на 38,4% и 15,9%. Поскольку эти продукты составляют основную часть потребительской корзины, рост цен на них оказывает существенное влияние на уровень жизни и благосостояние населения.

Июльское повышение цен стало следствием ускорения инфляционных процессов. Хотя в конце 2020 года уровень инфляции составлял всего лишь 1,23%, через два месяца он достиг 5,3%. Несмотря на усилия Центрального банка обуздать растущую инфляцию с помощью таких инструментов денежно-кредитной политики как ставка рефинансирования (с декабря 2020 года она повышалась четыре раза), инфляция продолжает расти.

Рост цен на продукты питания в Армении напрямую связан с экономическими последствиями войны, поскольку Армения потеряла доступ к сельскохозяйственным ресурсам в Карабахе, которые незаконно эксплуатировались во время армянской оккупации. Наличие в Карабахе сельскохозяйственных земель играло важную роль в растениеводстве и животноводстве Армении, которые внесли значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Но в результате 44-дневной войны Армения утратила контроль над 90 тысячами гектаров или 90% пахотных земель на ранее оккупированных территориях. Ежегодно на этих землях производилось около 150 тысяч тонн различной зерновой продукции, 66% которой экспортировалось в Армению, что удовлетворяло около 25% местного спроса.

Азербайджан также восстановил контроль над 70% фруктовых садов в Карабахе. Поэтому после войны Армения столкнулась с нехваткой продовольствия и была вынуждена нарастить импорт зерновых и других сельскохозяйственных товаров. В свою очередь, увеличение доли импортируемой сельскохозяйственной продукции усиливает инфляцию. Наряду с увеличением импорта, на инфляцию также повлияло повышение тарифов на электроэнергию с февраля 2021 года.

Еще одним признаком экономического кризиса в Армении стал массовый отток населения - традиционная для Армении проблема. В начале 1990-х Армения столкнулась с серьезным миграционным кризисом из-за экономической и политической нестабильности после Карабахской войны. В период с 1992 по 2020 год численность населения уменьшилась примерно на 22,6%, с 3,63 млн до 2,96 млн. Однако, по некоторым оценкам, около 31% населения эмигрировало в период с 1991 по 2019 год, хотя многие из них до сих пор официально числятся в Армении. Большинство из них уехало в Россию: по статистике около 20% домохозяйств в Армении имеют в своем составе трудовых мигрантов в России.

Тот же процесс начался после 44-дневной войны. Политический хаос и экономические проблемы ускорили процесс оттока населения. По официальным данным, в январе-марте 2021 года Армению безвозвратно покинуло 63,7 тысячи граждан. В апреле этот показатель увеличился на более чем 16 тысяч человек, а в мае - на 8,3 тысяч. Таким образом, отрицательное сальдо пассажиропотока за первые 5 месяцев года приблизилось к 90 тысячам. За этот период пассажиропоток составил 368 тысяч человек, около 25% из них не вернулись. В первом полугодии российское гражданство получили 21,9 тысячи граждан Армении. Стоит отметить, что в 2020 году этот показатель составлял 30,5 тысячи, а в 2019 году - 24 тысячи.

Параллельно с миграцией в последние месяцы ускорился отток капитала из страны - еще один признак экономического кризиса. Это связано с миграционным процессом, поскольку денежные переводы мигрантов остаются основным источником оттока капитала. За первые пять месяцев денежные переводы из Армении в другие страны увеличились примерно на $70 млн, или на 17,6%, составив $467 млн. Из них $154 млн отправились в Россию, $78 млн - в США и меньшие суммы - в другие страны. В целом за последние три года из Армении ушло около $4 млрд.

Судя по всем этим процессам и экономическим показателям, негативные экономические последствия войны продолжают влиять на экономическую и социальную ситуацию в Армении. Гибель солдат на границе из-за армянских провокаций, политическая нестабильность и снижение уверенности в перспективах развития страны в ближайшие годы продолжат усугублять ситуацию с миграцией и оттоком капитала. Поэтому для экономического развития страны Армения должна положить конец своей агрессивной политике и провокациям на границе с Азербайджаном, а также выполнить все свои обязательства по ноябрьскому соглашению, включая открытие Зангезурского коридора. Единственный путь к экономическому выживанию Армении - нормализация политических и экономических отношений с соседями и выход из экономической блокады. В противном случае ситуация с экономическим кризисом в стране станет неуправляемой.