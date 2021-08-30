Учение выяснили, как за год изменились симптомы коронавируса

Британские ученые выяснили, как со временем изменились симптомы коронавируса COVID-19. Для этого специалисты проанализировали результаты массового ПЦР-тестирования в Великобритании и истории болезни пациентов. В общей сложности ими было обработано свыше 5 млн результатов тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных в период с 26 апреля 2020 года по 7 августа 2021 года. Примерно 28 тыс (0,67%) из них оказались положительными, передает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, представленного на сервере препринтов medRxiv.

Ученые отмечают, что с апреля по декабрь 2020 года, когда основным циркулирующим штаммом в Великобритании был альфа-штамм, а кампания по вакцинированию еще не началась, пациенты в основном сообщали о болях в горле, кашле, высокой температуре, потере вкуса и обоняния.

После мая 2021 года, когда доминирующим стал вариант дельта, к четырем "классическим" симптомам добавилось большое количество жалоб на головную боль. В том числе этот признак вместе с болью в горле и насморком наблюдался у частично вакцинированных лиц. Примерно каждый второй из инфицированных вариантом дельта жаловался на боли в мышцах, слабость и повышенную утомляемость, а каждый третий - на потерю обоняния и вкуса. Примечательно, что чаще всего данные симптомы наблюдались у молодых людей в возрасте 20-30 лет.

Пик симптомов, связанных с вариантом альфа, пришелся на январь 2021 года, когда пациенты преимущественно жаловались на потерю обоняния и вкуса. В мае появился штамм дельта, отличительными симптомами которого являются головная боль, кашель и лихорадка. Зимой 2020-2021 к характерным проявлениям коронавируса добавились признаки других респираторных вирусных инфекций, а также кишечные симптомы, связанные с сезонными микробами.

Авторы отмечают, что набор и сила проявлений зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования - уже после первой дозы прививки в целом уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.

Исследователи подчеркивают, что первичными признаками варианта дельта, доминирующего сейчас в Европе, являются слабость и повышенную утомляемость, после которых проявляются головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранение (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 216 млн, из них более 4,5 млн человек скончались. В России выявлены 6 901 152 случая заражения коронавирусом, умерли 182 429 человек.