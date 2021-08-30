Совет Безопасности ООН решит судьбу Афганистана

Совет Безопасности ООН проведет сегодня заседание по ситуации в Афганистане(22:00 мск). Об этом говорится в графике работы, распространенном пресс-службой всемирной организации.

Ранее о планах генсека ООН Антониу Гутерриша обсудить ситуацию в Афганистане с представителями стран-постоянных членов СБ ООН сообщили источники во всемирной организации. Также сообщалось о намерении президента Франции Эмманюэля Макрона созвать Совбез по этому вопросу.