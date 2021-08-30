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В Казахстане выросло число жертв взрывов в воинской части

В Казахстане выросло число жертв взрывов в воинской части

Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана возросло до 15, сообщила пресс-служба МЧС Казахстана.

Уточняется, что саперы министерства обороны обнаружили тела еще одного человека, личность которого устанавливается. "Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло пятнадцати человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", - приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве также сообщили о том, что поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.

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Вестник Кавказа

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