Подростки прикурили от Вечного огня в Севастополе

Следком начал проверку по факту осквернения Вечного огня в Севастополе, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным СК, двое подростков прикурили сигареты от Вечного огня, горящего у памятника павшим в годы Гражданской войны.

"Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом", — сказано в сообщении.

В настоящее время устанавливаются личности молодых людей.

"В ходе проверки будет дана не только принципиальная правовая оценка их действиям, но и обстановке и воспитательному процессу в семье и учреждениях, где они обучаются", — сообщают в Комитете.

Отмечается, что проверку также организовало УМВД РФ по региону.