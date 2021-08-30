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ИГИЛ взял ответственность за удары по аэропорту Кабула

ИГИЛ взял ответственность за удары по аэропорту Кабула

Запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ взяла на себя ответственность за авиаудары по международному аэропорту Кабула, сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

В заявлении ИГ говорится, что группировка обстреляла аэропорт шестью ракетами.

Ранее CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что утром несколько ракет были выпущены по кабульскому аэропорту. Американская система противоракетной обороны перехватила пять ракет.

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Вестник Кавказа

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