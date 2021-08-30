МИД России оценил действия Запада в Афганистане поговоркой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с волгоградской общественностью и молодежью, что Запад много лет пытался навязать свои порядки в Афганистане.

"В Афганистане 20 лет они с упорством, достойным лучшего применения, устанавливали свои порядки. Не надо в чужой монастырь со своим уставом... и там еще что-то есть про калашный ряд", - сказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также напомнил, что "демократизация" в Ираке и Ливии привела к плачевным результатам. "Мы никогда подобным не занимаемся", - цитирует министра РИА Новости.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.