В Москве привили от коронавируса почти 80% сотрудников образовательных организаций

В Москве вакцинировались от коронавируса COVID-19 почти 80% сотрудников образовательных организаций. Об этом заявила сегодня заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Перед 1 сентября мы имеем достаточно благоприятную ситуацию. Система образования очень ответственно подошла к вопросу вакцинации. На сегодняшний день двумя компонентами привито 77% сотрудников образовательных организаций", - сказала она.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 6 901 152 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 162 430 жителей страны, умерли - 182 429.

Напомним, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 216 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.