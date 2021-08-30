Авария оставила более 3 тыс жителей Краснодара без света

В Краснодаре без света остались 3200 жителей из-за аварии на линиях электропередачи.

В пресс-службе ЕДДС Краснодара уточнили, что электроснабжение прекращено в Карасунском округе по улицам Заводская, Кубанонабережная, Степная, Мира, Серегина, Почтовое отделение, Бородинская.

В настоящее время для восстановительных работ отключено 54 трансформаторные подстанции. "Электроснабжение возобновится в домах жителей через 4-5 часов", - отметили в пресс-службе ЕДДС.