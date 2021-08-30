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Владимиров направил деньги от отмененных Дней городов на помощь детям

Владимиров направил деньги от отмененных Дней городов на помощь детям

Глава Старопанского края Владимир Владимиров сообщил о том, что в связи с эпидобстановкой, в регионе не будут проводиться массовые мероприятия в дни городов, сел и округов Ставрополья.

"Празднование дней сел, городов, муниципальных округов с сегодняшнего дня полностью под запретом", - сказал он.

Владимиров поручил министерствам здравоохранения и финансов подготовить предложения по направлению сэкономленных средств на поддержку и лечение детей с сахарным диабетом.

Ранее сообщалось, что по предложению губернатора, школьные линейки в День знаний будут проведены только для первоклассников и выпускников.

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Вестник Кавказа

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