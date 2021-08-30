Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице, оценил ее как одну из лучших среди российских регионов.
"Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов", - сказал он, выступая в эфире телеканала "Россия-24".
В то же время столичный градоначальника отметил, что проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей.
Вестник Кавказа
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