Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в столице, оценил ее как одну из лучших среди российских регионов.

"Еженедельно мы видим падение уровня заболеваемости и госпитализаций. Оно снизилось уже до минимальных значений прошлых периодов", - сказал он, выступая в эфире телеканала "Россия-24".

В то же время столичный градоначальника отметил, что проблема с коронавирусом не исчезла и продолжает представлять угрозу для жизни и здоровья людей.