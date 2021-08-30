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Лавров: США пытаются развалить единство мирового православия

Лавров: США пытаются развалить единство мирового православия

Глава МИД России Сергей Лавров, завил, что РПЦ испытывает сильнейшее давление со стороны ряда западных государств, в частности, США.

По его словам, именно США "задались целью, вознамерились развалить, разрушить единство мирового православия". "РПЦ  способствует отстаиванию традиционных духовно-нравственных ценностей, которые сейчас тоже подвергаются сильнейшим атакам со стороны неолиберальной элиты в ряде западных стран", - сказал он в ходе встречи с общественниками в музее-панораме "Сталинградская битва" в Волгограде.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил МИД РФ плотно работает с церковью за рубежом.

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Вестник Кавказа

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