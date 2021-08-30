В Грузии появится "Третья сила"
В понедельник, 30 августа, в Грузии будет представлена политическая платформа "Третья сила".
К новой платформе, созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, присоединился бывший кандидат в президенты и экс-председатель "Единого национального движения" (ЕНД) Григол Вашадзе.
Как рассказали в "Стратегии Агмашенебели", о своей готовности примкнуть к "Третьей силе" заявили различные политики и политические силы. Кандидатов в мэры Тбилиси и Сакребуло новая платформа представит 1 сентября, передает "Грузия Online".
"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. Согласно предварительным предварительным данным, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".
Напомним, ранее Григол Вашадзе и Георгий Вашадзе являлись членами ЕНД. Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.
Вестник Кавказа
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