В Грузии появится "Третья сила"

В понедельник, 30 августа, в Грузии будет представлена политическая платформа "Третья сила".

К новой платформе, созданной на платформе партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе, присоединился бывший кандидат в президенты и экс-председатель "Единого национального движения" (ЕНД) Григол Вашадзе.

Как рассказали в "Стратегии Агмашенебели", о своей готовности примкнуть к "Третьей силе" заявили различные политики и политические силы. Кандидатов в мэры Тбилиси и Сакребуло новая платформа представит 1 сентября, передает "Грузия Online".

"Третья сила" - новое объединение, идущее под номер 1 на выборы. Согласно предварительным предварительным данным, под этим названием объединятся партии "Стратегия Агмашенебели", "Реформер", "Республиканская партия Грузии" и "Свободные демократы".

Напомним, ранее Григол Вашадзе и Георгий Вашадзе являлись членами ЕНД. Когда Григол Вашадзе баллотировался на президентских выборах в 2018 году, Георгий Вашадзе руководил его избирательным штабом.