Лейбористы Грузии грозятся вывести народ на улицу

Руководитель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили потребовал восстановления работы общественного транспорта, в противном случае он пообещал собрать граждан в центре Тбилиси.

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Грузии общественный транспорт прекратил работу с 14 августа по 4 сентября в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави и Зугдиди.

"Завтра собирается координационный совет. Категорически требую и ставлю им ультиматум - отмените запрет на движение транспорта везде. Не запирайте людей в квартирах и не сажайте их в маленькие автомобили, в которых наиболее благоприятные условия для распространения инфекции. Пока никто не слышал о заражении коронавирусом в автобусе или в вагоне. Если этот ультиматум не будет выполнен и общественный транспорт не заработает, мы позовем людей на Руставели", - приводит слова Нателашвили "Спутник-Грузия.

За последнюю неделю число смертей в Грузии от COVID-19 ежедневно превышает 50. Антирекорд был установлен 26 августа, когда от вируса за сутки скончались 79 человек.