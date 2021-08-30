Президент России представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в числе которых и действующий руководитель республики Сергей Меняйло.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова", - сказал спикер республиканского парламента Алексей Мачнев.

Ранее сообщалось, что Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди которых – депутат парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава республики Рашид Темрезов.