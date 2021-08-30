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Президент России представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России представил кандидатов на пост главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Северной Осетии, в числе которых и действующий руководитель республики Сергей Меняйло.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в парламент следующих кандидатов для избрания на должность главы региона. Это врио главы республики Сергей Меняйло, а также депутаты Валерий Баликоев и Медея Элдзарова", - сказал спикер республиканского парламента Алексей Мачнев.

Ранее сообщалось, что  Путин представил кандидатов для избрания на должность главы Карачаево-Черкесии, среди которых – депутат парламента Олег Жедяев и Ренат Акбаев, а также нынешний глава республики Рашид Темрезов.

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Вестник Кавказа

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