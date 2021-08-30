В Кремле прокомментировали возможное снятие с талибов запрета в РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос о снятии с движения "Талибан" статуса запрещенной в РФ террористической организации преждевременным.

"Пока преждевременна такая постановка вопроса", - приводит его слова "Интерфакс".

Он подчеркнул, что делать какие-то выводы необходимо после первых шагов талибов в руководстве Афганистана.

В связи с этим представитель Кремля добавил, что в Афганистане до сих пор не сформировано новое руководство, а также не завершена эвакуация иностранных граждан.

"Происходит опасный процесс, связанный с нахождением на территории Афганистана террористических группировок и элементов", - заключил Песков.