РФС объявил о продлении партнерства с Adidas

Российский футбольный союз (РФС) и немецкая компания Adidas подписали соглашение о продлении технического спонсорства до 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте РФС.

Adidas продолжит быть эксклюзивным экипировщиком всех мужских и женских сборных команд России по футболу, мини-футболу, пляжному футболу и киберфутболу, включая юношеские команды.



"В рамках сотрудничества Adidas и РФС продолжат объединять усилия для дальнейшего развития и популяризации всех направлений футбола в России, создавая новые возможности для доступа к футболу и подготовки профессиональных футболистов для клубов и сборных России", - сказано в заявлении.

Соглашением предусматривается выделение дополнительных средств для реализации совместных социальных проектов, которые позволят большему количеству людей попробовать себя в футболе.