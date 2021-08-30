Главная » Новости

Следком рассмотрит дело о нападении на главу Росимущества Северной Осетии

Следком рассмотрит дело о нападении на главу Росимущества Северной Осетии

Жалобу об избиении и.о. главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова подтвердили в полиции, материалы переданы в региональное управление СКР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Отмечается, что в заявлении говорится о нанесении телесных повреждений чиновнику.

Напомним, что депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об избиении Алексея Иванова. Он подчеркнул, что главу ведомства избили в рабочем кабинете. Чиновник опознал в нападавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Таймураза Мильдзихова.

1320 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!