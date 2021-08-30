Следком рассмотрит дело о нападении на главу Росимущества Северной Осетии
Жалобу об избиении и.о. главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова подтвердили в полиции, материалы переданы в региональное управление СКР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.
Отмечается, что в заявлении говорится о нанесении телесных повреждений чиновнику.
Напомним, что депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об избиении Алексея Иванова. Он подчеркнул, что главу ведомства избили в рабочем кабинете. Чиновник опознал в нападавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Таймураза Мильдзихова.
Вестник Кавказа
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