Следком рассмотрит дело о нападении на главу Росимущества Северной Осетии

Жалобу об избиении и.о. главы Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова подтвердили в полиции, материалы переданы в региональное управление СКР. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Отмечается, что в заявлении говорится о нанесении телесных повреждений чиновнику.

Напомним, что депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об избиении Алексея Иванова. Он подчеркнул, что главу ведомства избили в рабочем кабинете. Чиновник опознал в нападавшем бывшего министра охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Таймураза Мильдзихова.