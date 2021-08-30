Лукашенко готовится к встрече с Путиным

Президент Беларуси Александра Лукашенко совершит рабочий визит в Россию в первой декаде сентября, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что в первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии, планируется его рабочий визит", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и заверил в поддержке.