Линейки на Ставрополье 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников

В Ставропольском крае линейки 1 сентября 2021 году проведут только для первоклассников и выпускников. Остальных школьников ждут классные часы.

Все школы региона обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры. Особое внимание в этом году уделили антитеррористической и противопожарной защищенности.

Ранее сообщалось, что в 55 школах Ставрополья будет проведет капитальный ремонт.