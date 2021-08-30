Линейки на Ставрополье 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников
В Ставропольском крае линейки 1 сентября 2021 году проведут только для первоклассников и выпускников. Остальных школьников ждут классные часы.
Все школы региона обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры. Особое внимание в этом году уделили антитеррористической и противопожарной защищенности.
Ранее сообщалось, что в 55 школах Ставрополья будет проведет капитальный ремонт.
Вестник Кавказа
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