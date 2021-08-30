Дворец культуры в Каспийске выставлен на продажу

Здание Дворца в дагестанском Каспийске, признанное объектом культурного наследия, выставили на продажу на сайте "Авито" за 150 млн рублей.

В общественной организации "Каспийск – наш город" заявили, что в настоящее время территория ДК разделена на четыре участка и является частной собственностью.

"Горожан интересует, что будет с ДК и территорией, которую все надеются увидеть восстановленной и превращенной в полноценный Центр культуры и творчества, как для подрастающего поколения, так и для взрослого населения", – заявили в организации, пишет "Аргументы и факты".

В феврале прошлого года Агентство по охране культурного наследия Дагестана признал Дворец культуры в Каспийске памятником истории и культуры регионального значения. Однако два собственника, один из которых – экс-глава города Магомед Абдулаев, добиваются аннулирования распоряжения.

Стоит добавить, что заседание Верховного суда Дагестана по иску собственников намечено на 6 сентября.