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Мишустин призвал выдать пенсионерам по 10 тыс "без дополнительных формальностей"

Мишустин призвал выдать пенсионерам по 10 тыс &quot;без дополнительных формальностей&quot;

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что пенсионеры должны получить выплаты без дополнительных формальностей.

"Очень важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей, причем именно так, как им удобно", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Ранее сообщалось, что в соответствии с инициативой президента РФ Владимира Путина единовременные выплаты получат все российские пенсионеры, а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Сумма выплат составит 10 тыс и 15 тыс рублей соответственно.

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Вестник Кавказа

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