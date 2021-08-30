Шойгу: все российское оружие проверено на террористах в Сирии

Практически все образцы новейшего российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

"Сирия, в которой мы проверили больше 320 [образцов], мы проверили практически все оружие за исключением понятного", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

В этой связи глав оборонного ведомства РФ отметил, что за последние годы российская оборонная промышленность укрепила свои позиции и, как следствие, поставки современной техники в войска за последнее время существенно выросли.