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Шойгу: все российское оружие проверено на террористах в Сирии

Шойгу: все российское оружие проверено на террористах в Сирии

Практически все образцы новейшего российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

"Сирия, в которой мы проверили больше 320 [образцов], мы проверили практически все оружие за исключением понятного", - сказал он в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

В этой связи глав оборонного ведомства РФ отметил, что за последние годы российская оборонная промышленность укрепила свои позиции и, как следствие, поставки современной техники в войска за последнее время существенно выросли.

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Вестник Кавказа

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