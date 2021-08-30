В Сочи полыхает жилой дом

Жилой дом по улице Виноградной в Сочи горит на площади 35 кв м, информирует Главное управление МЧС по Краснодарскому краю.

Уточняется, что по предварительной информации пострадавших нет. "В 10.23 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание частного дома на площади 30 кв.м. В 10.33 локализация возгорания на площади 35 кв.м", - сообщает ведомство, отмечая, что на месте развернут штаб пожаротушения.

К тушению пожара привлечено пятнадцать спасателей МЧС и шесть единиц техники.