Москвичей ждет похолодание до +10

Начало недели в Москве будет довольно теплым, ожидается до +25 тепла, однако с 1 сентября начнется похолодание и дожди, к субботе температура опустится до плюс 10, поделилась прогнозом главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в последующие дни столичный регион будет находиться в холодной тыловой части циклона, поэтому температура воздуха будет падать – ночью в четверг до плюс 11-13, днем до плюс 14-16, ветер северо-западный. Затем падение температуры продолжится, и к субботе минимальная температура ночью будет порядка плюс 5-10, днем всего плюс 10-15.

Кроме того, по словам синоптика, осадков не будет только во вторник, наиболее интенсивные осадки ожидаются днем 1 сентября и в ночь на 2 сентября, передает РИА Новости.