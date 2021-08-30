Лавров назвал основные опоры внешней политики России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что внешняя политика страны всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва". Кроме того, он вместе с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

"То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость", - приводит слова российского министра РИА Новости.