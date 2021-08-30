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На Эльбрусе прошла генеральная уборка

На Эльбрусе прошла генеральная уборка

Более 400 человек из разных регионов России стали участниками экологической акции по уборке мусора "Чистая гора-2021", которая прошла на склонах Эльбруса. Об этом сообщили в министерстве курортов и туризма КБР, при поддержке которого проводится акция.

"Были очищены трассы – от станции "Мир" до станции "Гара-Баши". Всего работали свыше 400 волонтеров", - информирует ведомство.

Сообщается, что участниками акции были как жители республики, так и других регионов России.

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Вестник Кавказа

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