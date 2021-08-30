Ильхам Алиев открыл Дни поэзии Вагифа в Шуше

В понедельник, 30 августа, в Шуше состоялось открытие Дней поэзии Вагифа. Мероприятие в родном городе поэта пройдет при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Участие в церемонии открытия приняли президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил с приветственной речью, а затем вместе с первой леди ознакомился с выставками "Карабах - жемчужина азербайджанской культуры" и "Снова в родном краю: жемчужины искусства Карабаха", организованными в рамках Дней поэзии Вагифа Фондом Гейдара Алиева, передает АзерТАдж.

Напомним, Дни поэзии Вагифа проходят в Шуше впервые после освобождения от оккупации.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, Молла Панах Вагиф - значительная и очень крупная фигура в поэзии Азербайджана и в частности Карабаха.

"Он большая величина не только в литературе, но и политике. То, что в свое время в Шуше общенациональным лидером Гейдаром Алиевым был открыт мавзолей Моллы Панаха Вагифа, говорит о его значимости как в политической, так и в литературной, культурной жизни Азербайджана", - прежде всего сказала она.

"Отрадно, что сегодня, после деоккупации Шуши, проходит открытие отреставрированного, полностью восстановленного мавзолея Моллы Панаха Вагифа. Мы все присутствовали на этой церемонии вместе с господином президентом Ильхамом Алиевым. Знаменательно, что на открытии выступали те же писатели и поэты, которые в свое время участвовали в первой церемонии в 80-е годы, когда только что построенные мавзолей открывал Гейдар Алиев", - обратила внимание Гюнель Рзаева.

"Очень значительно то, что мы сегодня собрались в нашем любимом городе Шуша и празднуем столь важные для нашей культуры Дни поэзии Вагифа. Они будут идти несколько дней. Я надеюсь, уже после того, как все пройдет, мы сможем поделиться полнотой наших впечатлений", - заключила директор Бакинского книжного центра.