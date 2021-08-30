Еще одна вакцина от COVID-19 появится в России
НИИ имени Смородинцева Минздрава России объявил о завершении доклинических исследований собственного препарата от коронавируса и планирует до конца года приступить к испытаниям с участием добровольцев. Об этом сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
"Сейчас мы закончили доклинические исследования и подаем уже практически документы на одобрение для клинического исследования вакцины против COVID-19, которая, как мы это видим, должна защищать от коронавируса и от гриппа А. Такие разработки ведутся, и я надеюсь, если все будет хорошо, то до Нового года мы начнем уже клинические исследования этого препарата", - приводит его слова ТАСС.
Ранее Минздрав сообщил о регистрации еще одного препарата под названием "ЭпиВакКорона-Н".
Вестник Кавказа
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