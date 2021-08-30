На главу Росимущества Северной Осетии совершено нападение

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о нападении в рабочем кабинете на исполняющего обязанности главы территориального управления Росимущества Северной Осетии Алексея Иванова.

"Согласно заявлению потерпевшего, средь бела дня к нему, оттолкнув секретаршу, ворвался с угрозами и оскорблениями агрессивный человек. Угрозы были связаны с недавней проверкой ФГУП "Бесланский конезавод", в ходе которой вскрылись бесчисленные факты воровства; сам ФГУП находится в процедуре банкротства с 2009 года", - написал он.

По словам депутата, когда Иванов попытался вызвать полицию, злоумышленник начал его избивать.

Хинштейн отметил, что Иванов опознал в нападавшем экс-министра охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Таймураза Мильдзихова.

Стоит добавить, что руководство обратилось в Генпрокуратуру с просьбой взять произошедшее на особый контроль.