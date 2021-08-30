Путин поздравил Лукашенко с днем рождения и заверил в поддержке

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, в ходе которого поздравил его с днем рождения. Также стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов.

"В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днем рождения. Затронуты некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму. "Высоко ценим Ваши усилия по укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в ней.

"Уверен, что Ваш богатый опыт государственного руководителя будет и впредь служить обеспечению единства и согласия в белорусском обществе, упрочению стабильности и безопасности в стране. Белорусские друзья всегда могут рассчитывать на поддержку России", - указал глава российского государства.

В заключение Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и успехов и заверил в том, что совместными усилиями "мы будем и далее всемерно наращивать российско-белорусские связи на различных направлениях".