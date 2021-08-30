В России зафиксировали 18 325 новых случаев COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 18,3 тыс новых случаев заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 18 325 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 360 (7,4%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 424, в Московской области - 858, в Санкт-Петербурге - 549. В Крыму 298 новых случаев, в Ставропольском крае - 358, в Краснодарском крае - 249, в Дагестане - 177, в Чечне - 130, в Кабардино-Балкарии - 84, в Северной Осетии - 70, в Ингушетии - 69, в Адыгее - 56, в Карачаево-Черкесии - 48.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных в России достигло 6 901 152 человека.

Умерли за сутки 792 пациента с коронавирусом, с начала пандемии - 182 429 человек.