В Ростовской области обнаружили три неразорвавшихся военных снаряда

В Аксайском районе Ростовской области представителями казачьей дружины найдено три неразорвавшихся боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

По сообщению казаков, первый снаряд был найден накануне вблизи станицы Мишкинской. В дежурную часть полиции обратился местный житель, сообщив об опасной находке. На вызов отреагировала мобильная группа казачьей дружины, оперативно выехав на место происшествия в сопровождении сотрудников полиции.

Позже были найдены еще один снаряд в поселке Рассвет, а также граната в поселке Красный Колос. Дружинники совместно с полицейскими взяли под охрану обнаруженные средства поражения до приезда саперов.