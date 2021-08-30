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Более 50 школ Ставропольского края подвергнутся капитальному ремонту в 2022 году

Более 50 школ Ставропольского края подвергнутся капитальному ремонту в 2022 году

В соответствии с предложенным новым стандартом "школ большой страны" руководителем образовательного центра "Сириус" Еленой Шмелевой в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Ставропольском крае будет осуществлен ремонт 55 школ. В первую очередь реновация пройдет в сельской местности.

Согласно концепту, каждая школа должна быть отремонтирована и оснащена самым современным учебным оборудованием. Сейчас большая часть времени в образовательном процессе уделяется проверочным работам, различным контрольным мероприятиям и составлению отчетности для педагогов.

Обновленные школы должны способствовать всестороннему развитию школьников, а учителям это поможет сконцентрироваться на образовании детей и своем профессиональном росте.

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Вестник Кавказа

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