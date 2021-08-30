МИД РФ: Москва налаживает отношения с талибами

Глава Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Россия занимается налаживанием контактов с движением "Талибан" (движение запрещено в РФ).

"Во-первых, мы уже налаживаем отношения с представителями новой власти, в Кабуле работает, и довольно активно, наше посольство. Такие связи у нас налажены давно. И мы будем и далее их налаживать", - приводит его слова ТАСС.

Он также подчеркнул, что Москва считает необходимым поддерживать нормальные отношения с любой властью в Афганистане.

"Понятно, у нас, как и у многих, есть определенные озабоченности, касающиеся дальнейшей военно-политической обстановки в стране, соблюдения фундаментальных норм, прав человека, но при всем при этом надо учитывать специфику, культурные и религиозные особенности афганского народа и не пытаться навязывать что-либо, отталкиваясь от собственных культурных представлений о демократии, порядке и прочем", - добавил Кабулов.