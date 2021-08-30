Шойгу оценил выплаты военным по 15 тыс рублей

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата 15 тыс рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих.

"Естественно, хорошо восприняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24. "Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это", - пояснил министр, добавив, что это важный элемент социальной поддержки военнослужащих.

Кроме того, Шойгу отметил, что индексация – знак того, что "самые важные вещи президент" услышал и "учел все то, о чем мы говорили".