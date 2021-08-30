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Шойгу оценил выплаты военным по 15 тыс рублей

Шойгу оценил выплаты военным по 15 тыс рублей

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что единовременная выплата 15 тыс рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих.

"Естественно, хорошо восприняли", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24. "Власть понимает, что этот уровень инфляции, который заложен-то был вот таким, а на самом деле оказался выше, ну, пандемия, тут ничего не поделаешь, и президент это видит, и он предложил и внес вот это", - пояснил министр, добавив, что это важный элемент социальной поддержки военнослужащих.

Кроме того, Шойгу отметил, что индексация – знак того, что "самые важные вещи президент" услышал и "учел все то, о чем мы говорили".

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Вестник Кавказа

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