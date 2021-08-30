МККК: вопрос о пленных и пропавших без вести азербайджанцах крайне актуален после Карабахской войны

Вторая Карабахская война актуализировала вопрос о пленных, пропавших без вести и взятых в заложники азербайджанцах, заявила представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Ариан Бауэр.

Она отметила, что организация делает все возможное для выяснения информации о пленных и пропавших без вести и передачи ее их семьям. "МККК оказывает и будет оказывать поддержку странам для информирования о судьбах пленных и без вести пропавших лиц", - заверила она.

В свою очередь уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратила внимание на то, что армянская сторона до сих пор не предоставила информацию о семи без вести пропавших во время второй Карабахской войны азербайджанцах, в то время как Азербайджан, руководствуясь принципами гуманизма, делает все для улучшения здоровья армянских военнопленных. "Я как омбудсмен Азербайджана внимательно слежу за защитой и восстановлением нарушенных прав пленных и взятых в заложники лиц. Неопровержимые факты требуют принятия мер", - сказала она.