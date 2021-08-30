Токаев обратится с посланием к народу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием народу 1 сентября, сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.

"1 cентября в 11:00 часов по местному времени Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента", - приводит его слова Tengrinews.

Отмечается, что в послании Токаев расскажет о приоритетных целях социально-экономического развития Казахстана.