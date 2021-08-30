Гусеницы атаковали Севастополь

Жители Севастополя жалуются на нашествие гусениц.

Одна из местных жительниц города в сообществе "Черный список Севастополь" в соцсети "ВКонтакте" рассказала о наплыве насекомых, а также опубликовала снимки с ползающими по стенам жилых домов личинками.

"Хочется задать вопрос правительству: подскажите, кто-то вообще обращает внимание на то, что город пожирают гусеницы? И какие меры применяют по борьбе с вредителями", — написала крымчанка.

В комментариях другая жительница пожаловалась, что насекомые поедают растения в городе.

"У нас гусеницы сожрали два дерева, сейчас добрались даже до софоры, жрут вечером так, что хруст стоит, гусеницы ползают по стенам, хоть окна не открывай", — заявила женщина.

Стоит отметить, что некоторые пользователи спокойно отреагировали на массовое появление гусениц в городе, отметив, что насекомые скоро превратятся в бабочек. "Господи, ну каждый год так, это норма, успокойтесь. Вы что, не местные?" — написал один из комментаторов.