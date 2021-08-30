В Грузии продолжается рост заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки на территории Грузии было выявлено 1915 новых случаев заболеваемости коронавирусом, болезнь унесла жизни 78 человек.

Согласно данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в Грузии по настоящее время выявлено 545 033 случая заражения. За сутки выздоровели 5 929 человек, с начала пандемии вылечился 488 661 пациент. Скончались 7 329.

Также в республике продолжается прививочная кампания – прививки сделали 164 402 человек, в том числе за последние сутки – 7 670.