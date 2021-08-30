Блинкен не исключил закрытия дипмиссии США в Афганистане

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что сохранение американского дипломатического представительства в подконтрольном движению "Талибан" (организация запрещена в России) Афганистане крайне маловероятно.

По его словам, с американской стороны "останется в силе обязательство помогать тем людям, которые хотят покинуть Афганистан". Также он выразил надежду, что "Талибан" выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

В то же время он отметил, что Вашингтон не верит талибам на слово. "Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем", - сказал госсекретарь США.