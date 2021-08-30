В Грузии призвали беременных вакцинироваться от COVID-19

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе призвал всех беременных сделать прививку от коронавируса.

На данный момент в Грузии беременным разрешено вакцинироваться препаратом Pfizer.

"К этому времени для беременных рекомендованы и допустимы вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Поскольку у нас AstraZeneca разрешено делать с 45 лет, поэтому для беременных она менее приемлема. Беременные должны сделать прививку препаратом Pfizer, запас которого в стране достаточный и вакцинироваться рекомендовано всем беременным", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

По словам иммунолога медицинского центра имени Фридона Тодуа Натии Гордадзе, вакцинация не представляет угрозу для будущих мам и их плода.

"Уже давно ведущие страны мира делают прививку беременным. Нет ни одного процента того, что вакцина нанесет вред плоду. Уже есть множество примеров, дети рождаются здоровыми. Вакцинация беременных возможна вакциной Pfizer. Это безопасно и эффективно", - сказала врач.