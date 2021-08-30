Три человека стали жертвами аварии на трассе под Волгоградом

Три человека погибли в результате автоаварии легкового автомобиля и цементовоза на трассе Тамбов-Волгоград-Астрахань в Волгоградской области, информирует пресс-службеа ГУ МВД по региону.

Уточняется, что водители обоих транспортных средств доставлены в больницу. "На 717-м км трассы Тамбов - Волгоград - Астрахань, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с цементовозом", - сообщили в ведомстве.

На месте работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа полиции, выясняются все причины и обстоятельства ДТП.