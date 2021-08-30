Дни поэзии Вагифа открываются в Шуше

В Шуше состоится торжественное открытие Дней поэзии Вагифа. Мероприятие, организатором которого выступил Фонд Гейдара Алиева, впервые проходит в родном городе поэта после его освобождения от оккупации.

Отмечается, что праздничная церемония открытия Дней поэзии состоится перед комплексом музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа, сообщает Trend.

Стоит добавить, что в рамках Дней поэзии Вагифа пройдут выступления, литературный симпозиум, а также выставки.