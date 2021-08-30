Узбекистан продолжит прививаться "Спутником V"

Узбекистан получил еще одну партию второго компонента российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Уточняется, что в страну поступило еще 90 тыс доз второго компонента российской вакцины "Спутник V". Всего же в республику уже доставлено 460 тыс. доз этого препарата", - сказал представитель пресс-службы, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Также отмечено, что нынешняя партия препарата будет использована для вакцинирования граждан, получивших первый компонент препарата.