Байдену доложили о ракетной атаке в Кабуле

Белый дом сообщил президенту США Джо Байдену о ракетной атаке в районе аэропорта Кабула. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки.

"Президента проинформировали о том, что работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев, он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать все необходимое для защиты наших сил в стране", - сказано в сообщении.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило о перехвате американской системой ПРО не менее пяти ракет в районе аэропорта Кабула. По данным агентства, информация о потерях среди военных США отсутствует.