В Карачаево-Черкесии по программе "Земский учитель" будет привлечено 20 педагогов

Власти Карачаево-Черкесии в будущем году рассчитывают привлечь на работу в села республики более 20 педагогов по программе "Земский учитель", участники которой получат при переезде миллион рублей "подъемных".

"Поскольку мы на сегодняшний день испытываем дефицит в 1,5% кадров: учителей физики, химии, русского языка и физической культуры, то на протяжении четырех лет намерены участвовать в программе "Земский учитель".

В 2022 году 22 земских учителя прибудут в регион. Мы рассчитываем, что в том числе за счет этой программы все эти проблемы будут решены", - сказала глава регионального Минобразования в ходе прямого эфира в Instagram.

Участники программы отбираются на конкурсной основе, основным критерием отбора является наличие среднего профессионального или высшего образования и возраст до 55 лет включительно. В прошлом году по этой программе в села республики были привлечены 27 учителей.